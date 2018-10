TDC køber dansk bredbåndsselskab

Opdateret 10:00 - Det danske bredbåndsselskab Hiper bliver med 47.000 abonnenter og knap tre år på bagen en del af TDC's nyetablerede forretningsenhed OpCo. En enhed, der blev etableret tidligere på året som et led i TDC Groups nye strategi.



Det skriver TDC i en pressemeddelelse.



Hiper fortsætter som et selvstændigt brand, og ifølge meddelelsen fra TDC, var det Hiper selv, der tog initiativ til aftalen. Ingen af parterne oplyser prisen.



"Vi er glade for at kunne løfte sløret for vores seneste satsning med købet af Hiper. De har på få år opbygget en skalerbar platform med bredbånd som kerneprodukt og med en kundeservice af høj kvalitet," siger Jaap Postma, koncerndirektør i TDC Group og chef for OpCo.



Ifølge adm. direktør for Hiper, Stig Myken, er det b.la TDC's nye strategiske tiltag i forbindelse med bredbånd, der har interesse.



"Kort efter, at vi havde igangsat salgsprocessen, stod det klart, at TDC ville være en rigtig god samarbejdspartner, og vi glæder os meget til at blive en af OpCo-familien. Vi står sammen om en ambitiøs plan for fremtiden, og derfor var TDC det naturlige valg for os," siger Stig Myken, adm. direktør i Hiper, han tilføjer:



"TDC's strategiske fokus på fibernet og ambitionen om at udvikle Danmarks bedste infrastruktur og en kundeoplevelse i verdensklasse er en storslået vision, og vi glæder os til at bidrage til udviklingen fremadrettet."



Det er ikke første gang topchefen for Hiper er i kontakt med TDC. For Stig Myken er også manden bag Fullrate, som han startede i 2006, og som TDC opkøbte for 400 mio. kr. i 2009. Seks år senere, i 2015, melder Hiper sin ankomst på markedet for billige internetabonnementer, uden telefoni, tv osv.



Siden starten har Hiper lejet sig ind på TDC's fibernetværk.



Det tre år gamle bredbåndsselskab har endnu ikke leveret overskud på bundlinjen. Det seneste regnskab fra 2017 viser et resultat på -15,5 mio. kr. og et driftsresultat på -17,1 mio. kr. I regnskabet fremgår det, at det samlede resultat fortsat er påvirket af et stort investeringsniveau, og det især er udgifter til etablering af nye kunder, der trækker ned.



Ejerskiftet vil ikke medføre nogen ændringer for abonnenterne hos Hiper, men bredbåndsselskabets omkring 50 ansatte fortsætter forretningen som en del af TDC's forretningsenhed OpCo.



Handlen kræver ikke nogen myndighedsgodkendelse og træder i kraft med udgangen af november.



TDC blev i februar i år købt af pensionskasserne ATP, PFA og PKA samt den australske investeringsbank Macquarie. Det blev samtidig TDC's farvel til børsen.