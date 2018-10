Novo-rival solgte lidt mere end forventet i tredje kvartal

Schweiziske Roche leverede en salgsvækst på 7 pct. i tredje kvartal og overgik lige analytikernes forventninger.



Det fremgår af en salgsopdatering fra schweizerne.



Medicinalselskabet, der konkurrerer med Novo Nordisk med blødermidlet Hemlibra, omsatte for 13,97 mia. schweizerfranc i kvartalet, hvor der ifølge Bloomberg News var ventet en toplinje på 13,86 mia. franc.



Det nyligt lancerede Hemlibra omsatte for i alt 113 mio. franc i løbet af årets første tre kvartaler, skriver Roche. Heraf var der salg for 78 mio. franc i USA, 22 mio. i Europa og 13 mio. i Japan.



Roche fastholder sin prognose om en samlet "midt-encifret" pct.mæssig salgsvækst og en vækst på omkring 15 pct. i kerneindtjeningen per aktie, når man renser for valutaudsving.



/ritzau/FINANS