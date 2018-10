Novo Nordisk beskyldt for prisfusk i Minnesota

Relateret indhold Artikler

Statsanklageren i den amerikanske delstat Minnesota, Lori Swanson, har lagt sag an mod Novo Nordisk og dets to store konkurrenter, franske Sanofi og amerikanske Eli Lilly, med påstand om, at de tre insulinproducenter snyder med priserne.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters tirsdag.



Ifølge stævningen, som er indgivet ved retten i Trenton i New Jersey, har selskaberne kraftigt løftet listepriserne på insulin - med en tredobling siden 2002 - mens de samtidig har fastsat "hemmelige, lavere" nettopriser til visse sygesikringskasser gennem rabataftaler.



Som en konsekvens af det har patienter med dyrere sygeforsikringer, patienter uden forsikringer og pensionister, der er dækket gennem offentlige sygesikringer, betalt mere, anføres det ifølge Reuters.



Af de tre selskaber har kun Novo Nordisk udtalt sig og over for Reuters og kommenteret, at man er "engageret i etik og regeloverholdelse i måden, vi støtter patienter".



/ritzau/FINANS