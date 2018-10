Netflix til vejrs i eftermarkedet på stærkt kvartalsregnskab

Den amerikanske streaminggigant Netflix stiger kraftigt i eftermarkedet tirsdag, da selskabets regnskab for tredje kvartal overrasker positivt. Omsætningen landede som ventet, mens overskuddet på bundlinjen overraskede positivt, og selskabet hentede samtidig flere nye kunder hjem end ventet.



Aktien i Netflix vinder 13 pct.



Netflix fik i kvartalet netto 6,96 mio. flere abonnementer i folden. Det var mere end de 5,0 mio. nye kunder, som selskabet havde lovet i forbindelse med skuffelsen i andet kvartal. Det slog også analytikernes forventning, ifølge Bloomberg News, om 5,09 mio. nye kunder.



Tilbage i juli led aktien i Netflix nemlig et knæk, da selskabet i forbindelse med regnskabet for andet kvartal skuffede med antallet af nye kunder. I andet kvartal landede man ganske vist 5,2 mio. abonnenter, men Netflix' ledelse havde selv stillet 6,2 mio. nye kunder i udsigt.



Aktien fik dengang et hug på minus 15 pct. i eftermarkedet, men blev i den ordinære handel dagen efter dog kun straffet med et minus på 5,2 pct. Siden da er stemningen omkring Netflix dog ikke rigtig kommet sig, og det er aktien heller ikke, da den inden tirsdagens regnskab for tredje kvartal lå cirka 15 pct. lavere end dagen før regnskabet for andet kvartal. Siden årsskiftet var aktien dog stadig mere end 75 pct. oppe.



Netflix kom gennem sit tredje kvartal med et overskud per aktie på 89 cent, mens omsætningen landede på 4,00 mia. dollar. Analytikerne havde ifølge Bloomberg News regnet med en indtjening per aktie på 68 cent og en omsætning på 4,0 mia. dollar.