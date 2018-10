Huawei vil være nummer ét: Ny smartphone kan oplade andre telefoner

Den kinesiske telefonproducent Huawei har præsenteret tre nye smartphones. Den ene af telefonerne rammer de danske gader, og det er ifølge Huawei selv topmodellen.



Den nye serie skal være med til at lægge afstand og stjæle markedsandele fra konkurrenterne.



Huawei Mate 20 Pro, der vil blive solgt i Danmark, er en "generøs" telefon. Den kan nemlig bruges til at lade andre telefoner op.



Dermed kan andre telefoner, der er kompatible med trådløs opladning, få gavn af den nye dreng i klassen.



"På den måde fungerer Mate 20 Pro også som en trådløs powerbank, der måske kan gøre ejermanden populær blandt vennerne, når deres smartphones er ved at løbe tør for strøm," skriver selskabet i en pressemeddelelse.



Den kommer med en hurtig oplader, der kan banke strømprocenten op til 25 på ti minutter. Hvis der skal stå 70 procent på skærmen, skal telefonen sidde i opladeren i 30 minutter.



Selskabet der i år har overhalet Apple, og ligger som nummer to på listen over smartphoneproducenter - kun overgået af Samsung - går efter at blive nummer et.



"Med lanceringen af Mate 20-serien tager vi et vigtigt skridt videre på den rejse," siger Marie Dam Feldborg, der er marketings- og kommunikationschef hos Huawei Danmark i meddelelsen.



Ifølge Ben Wood, der er forskningschef i mobilindustri hos konsulentfirmaet CCS Insight i England, kan den nye Mate 20 overbevise Apple-brugere om at skifte til Android.



"Huawei markerer tydeligt alle de nøglepunkter, der er nødvendige for at fortrænge rivaler - ikke kun Android-rivaler," siger Ben Wood ifølge Reuters.



"Det er klart, at Huawei ser frem i tiden og er klar til at tage andele fra Apple, hvis tiden, hvor en loyal iPhone-bruger beslutter sig for at prøve noget andet, kommer," siger han ifølge Reuters.



På kamerafronten samarbejder Huawei med Leica, og kameradelen i telefonen får ros med på vejen.



Roberta Cozza, der er analytiker ved analysehuset Gartner i London, mener ifølge Reuters, at Huawei formår at differentiere sig i et marked, hvor mange produkter ligner hinanden.



"Med Mate 20 sætter Huawei baren for, hvad brugere kan forvente af fotografering, når man bruger en smartphone," siger Cozza ifølge Reuters.