Pfizer Danmark ansætter ny direktør

Den 57-årige Lars Møller overtager pr. 1. december roret som adm. direktør i medicinalvirksomheden Pfizers danske afdeling. Han skal samtidig være direktør for forretningsenheden Internal Medicine med ansvar for Danmark og Island.



Det skriver Pfizer Danmark i en pressemeddelelse.



Lars Møller erstatter Henriette Dræbye Rosenquist, der i stedet overtager stillingen som administrerende direktør for Pfizer i Frankrig.



Den nye adm direktør er uddannet cand.pharm. fra Københavns Universitet i 1992. Han er fundet internt og forlader sin hidtidige stilling som direktør for forretningsenheden Vacciner i de nordiske lande og Irland.



"Henriette Rosenquist og det danske team har flyttet milepæle i Danmark. Det er en stor fornøjelse at få muligheden for at bygge videre på deres imponerende fremskridt. Jeg ser virkelig frem til at engagere mig i og bidrage til udviklingen af den danske forretning, og jeg har store forventninger til fremtiden. Med det team, vi har her i Ballerup, er jeg ikke i tvivl om, at vi også kan indfri dem," siger Lars Møller i pressemeddelelsen.