Den amerikanske sygekasse Unitedhealth, som er en af de største af sin slags i USA, har oven på et overraskende positivt tredje kvartal fundet anledning til at løfte forventningerne til helåret.



Nu venter sygekassen for helåret en justeret indtjening per aktie på 12,80 dollar, efter at den foregående forventning lød på en justeret indtjening per aktie på mellem 12,50 og 12,75 dollar.



Analytikerne havde ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News regnet med en justeret indtjening per aktie på 12,70 dollar.



Opjusteringen fra Unitedhealth følger, efter at selskabet i tredje kvartal havde en justeret indtjening per aktie på 3,41 dollar. Det var højere end de 3,29 dollar, som analytikerne havde regnet med, der ville blive tjent per aktie.



På den øverste resultatpost leverede sygekassen ligeledes bedre end ventet, da omsætningen endte på 56,56 mia. dollar mod et estimat på 56,38 mia. dollar.



/ritzau/FINANS