Legoland kæmper med at få gæsterne til at bruge flere penge

Efter flere år med stor fremgang i Legoland-parkerne har der været stilstand i løbet af 2018, hvor væksten har været negativ.I de otte Legoland-parker på verdensplan var der en negativ vækst på 0,3 procent i de første 40 uger af 2018, hvis man fraregner åbningen af nye parker.Det viser salgstal fra britiske Merlin Entertainments, der ejer og driver parkerne."En lavere sammenlignelig omsætningsudvikling var ventet i 2018 efter flere år med stærk vækst, hvilket var drevet af målrettede produktinvesteringer og hjælp fra udgivelser af Lego-filmene," skriver selskabet.De otte Legoland-parker ligger i Danmark, Storbritannien, Tyskland, Malaysia, Dubai og Japan. Derudover er der to i USA. På børsen falder Merlin-aktien med næsten otte procent, efter at salgstallene er blevet offentliggjort. Ifølge finanshuset Liberum er salgstallene skuffende, skriver Ritzau Finans.Overordnet set er salget dog steget med 6,4 procent i Legoland-parkerne i 2018.Men det dækker udelukkende over, at en ny park i Japan åbnede i april 2017 og derfor trækker salget op i år.Den danske legetøjsgigant Lego solgte tilbage i 2005 Legoland til Merlin Entertainments.Legofamilien Kirk Kristiansen ejer i dag lige under 30 procent af Merlin.Familien får en andel af indtægterne for at bruge varemærket Lego og Legoland samt salget af Lego-produkter i parkerne. Derudover får det udbytte fra overskuddet./ritzau/