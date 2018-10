Vestas-rival laver stor ledelsesrokade

Posen bliver rystet i toppen af vindmøllefirmaet Siemens Gamesa, der 18 måneder efter den spansk-tyske fusion skifter ud på flere nøglepladser.Først og fremmest stopper bestyrelsesformand Rosa García til december for at søge nye udfordringer. Hun kom til fra Siemens-siden af fusionen, hvor hun havde været chef for den spanske afdeling. Hun afløses som formand af Miguel Ángel López, der hidtil har været finansdirektør i fusionsselskabet, og hans post som kassemester overtages af den hidtidige udviklings-, strategi- og integrationsdirektør, David Mesonero.Også chefen for Siemens Gamesas division for landvindmøller, Ricardo Chocarro. Det er han og bestyrelsen blevet enige om "for at omstille virksomheden til fremtidens udfordringer". Hans rolle vil midlertidigt blive varetaget af Mark Albenze, der også har ansvar for serviceforretningen.Endelig vil Siemens Gamesa oprette en ny stilling som driftsdirektør, som blandt andet får ansvar for indkøb og produktivitet. Der sættes navn på det nye medlem af ledelsen i de kommende uger, oplyser selskabet.Siemens Gamesa er skabt af en fusion af Siemens' vindmølleaktiviteter og det spanske selskab Gamesa. Det samlede selskab, der også har en meget stor tilstedeværelse i Danmark, er Vestas' største rival på det globale vindmøllemarked./ritzau/FINANS