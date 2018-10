Schweizisk høreapparatgigant lancerer ny produktplatform

Den schweiziske høreapparatproducent Sonova, der konkurrerer med blandt andet danske William Demant Holding og GN Group, præsenterer tirsdag en ny produktplatform, der kommer til at gå under navnet Marvel.



Topproduktet under platformen er høreapparatet Phonak Audéo Marvel.



Lanceringen af den nye platform sker i forbindelse med en investor- og analytikerdag i selskabets hovedkvarter i Stäfa tirsdag.



Nyheden vil efterfølgende blive præsenteret ved den årlige messe hos Europäische Union der Hörakustiker (EUHA), der løber af stablen fra onsdag til fredag i tyske Hannover.



Høreapparaterne i den nye produktserie bygger videre på Sword-chippen, der blev lanceret sidste år, og i takt med de tidligere lanceringer kommer produkterne med genopladelige batterier.



Derudover tilbyder Marvel-produkterne direkte streaming af eksempelvis musik og telefonopkald til alle iPhones og Android-telefoner via bluetooth, hvilket bygger videre på Sonovas "Made for all"-princip, der også blev introduceret med Sword sidste år.



Til næste år - i efteråret 2019 - vil Sonova desuden bygge videre på lanceringen med en opdatering til den trådløse Roger-teknologi, kaldet RogerDirect. Det giver brugerne mulighed for blandt andet at streame deres tv-signal direkte til høreapparatet uden brug af en ekstern enhed, som det tidligere har været tilfældet med Roger-teknologien.



I et studie, som Sonova har gennemført, fik Phonak Audéo Marvel topkarakterer i forbindelse med kvaliteten af streamingen sammenlignet med fem konkurrerende produkter, som selskabet dog ikke sætter navn på.



Som en ny feature til de genopladelige batterier, har Sonova indbygget en ny funktion, hvor høreapparaterne automatisk tænder, når brugeren tager dem ud af laderen.



De genopladelige batterier skulle i øvrigt være i stand til at tilbyde en hel dags levetid, også selv om brugeren anvender streaming-mulighederne.



Remote fitting en del af pakken



Med introduktionen lancerer Sonova også en mulighed for remote fitting - tilpasning af høreapparaterne gennem en audiolog, uden at brugerne behøver tage forbi deres audiolog.



Det sker gennem MyPhonak-appen, der lanceres sammen med produktet. Dermed læner schweizerne sig også op ad løsninger fra andre selskaber - herunder danske GN Hearing og kapitalfondsejede Sivantos, der er i færd med at fusionere med det privatejede danske selskab Widex.



- Vi glæder os rigtig meget til at løfte sløret for vores banebrydende Phonak Marvel-platform, som sætter nye standarder for lydkvalitet, genopladelig teknologi, connectivity og smarte apps inden for høreapparater, siger Arnd Kaldowski, der er administrerende direktør hos Sonova, i en meddelelse.



- Med Marvel bliver vi ved med at flytte grænserne for teknologien og kan levere på de løfter, vi lavede, da vi introducerede Sword-chippen som kernen for vores fremtidige innovation, fortsætter topchefen.



Phonak Audéo Marvel vil blive gjort tilgængelig på det første markeder fra slutningen af november, oplyser Sonova.



Små lanceringer i sidebrands



Ud over lanceringen af den nye produktplatform for hovedbrandet Phonak lancerer Sonova også mindre produktnyheder i de sekundære brands, Unitron og Hansaton.



Og så har selskabet også fået hevet en FDA-godkendelse til et nyt cochlear-implantat-system i land i datterselskabet Advanced Bionics.



Det nye produkt her går under navnet Hires Ultra 3D, og det er en konkurrent til blandt andet William Demant Holdings kirurgiske division, Oticon Medical, der også producerer cochlear-implantater.



