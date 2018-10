Aleris sælger drift af danske plejehjem i milliardhandel

Virksomheden Aleris har solgt den del af sin forretning, der blandt andet driver private plejehjem i Danmark, Sverige og Norge.



Køberen er svenske Ambea. Handlen beløber sig til 1,87 mia. kr. Det oplyser selskaberne i to separate meddelelser.



Aleris Omsorg, som det frasolgte forretningsområde hedder, har 6000 ansatte i Norden, hvoraf de 755 er i Danmark. Sidste år var omsætningen på 3,5 mia kr.



Aleris Omsorg driver seks plejehjem i Danmark og to botilbud for handicappede.



Derudover står virksomheden for hjemmepleje for knap 4000 borgere og tilbyder desuden også genoptræning.



Ambea har i forvejen 15.000 ansatte i Sverige og Norge. Med købet bliver virksomheden den største aktør på området i Norden.



Handlen påvirker ikke Aleris' privathospitaler i Danmark, der ligger syv steder i landet. De vil fortsat være ejet af Aleris.



- Salget af Aleris Omsorg betyder, at Aleris nu udelukkende beskæftiger sig med sundhedsvæsenet, siger Alexander Wennergren Helm, koncernchef Aleris, i en pressemeddelelse.



- Det giver os de bedste forudsætninger for at styrke vores fokus på at levere nye og innovative sundhedstjenester inden for de områder, hvor vi ser et stigende behov i markedet - for eksempel psykologisk rådgivning og digitale sundhedsløsninger, siger han.



Inden handlen er helt på plads, skal den godkendes af konkurrencemyndighederne i Danmark, Sverige og Norge.



Aleris blev stiftet i 2005 og er ejet af det svenske selskab Investor. Det har den svenske rigmandsfamilie Wallenberg blandt ejerne.



/ritzau/