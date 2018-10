Mens vi venter på salgstal for Genmabs pengemaskine: Her er tre analytikeres forventninger

Eksklusivt for kunder

Selvom det ikke er Genmab's eget regnskab, der tirsdag er under lup, så er biotekselskabet stadig i fokus. For Johnsons & Johnsons, som varetager salget af Genmabs pengemaskine, Dazalex, offentliggør regnskab for tredje kvartal.



Darzalex er Genmabs...