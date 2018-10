Teleselskab køber op for 2 mia dollar

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske teleselskab Twilio, som gør sig inden for telefoni og cloud-løsninger, har indgået en aftale om at overtage softwareselskabet SendGrid for 2 mia. dollar.



Det skriver Bloomberg News.



Handelen sker via betaling med aktier i Twilio ved at bytte en aktie i SendGrid for 0,485 aktier i Twilio, hvilket svarer til en pris på 36,92 dollar per aktie i SendGrid.



Dermed lægger Twilio en præmie i forbindelse med overtagelsen på 19 pct.



Aftalen er godkendt af begge selskabers bestyrelser, og den ventes gennemført i første halvdel af 2019.



Meldingen om overtagelsen sender i eftermarkedet Twilios aktie ned med 3,8 pct., mens SendGrid stiger 13,2 pct. til 35 dollar.



/ritzau/FINANS