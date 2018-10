Amerikansk våbenfusion skaber gigant med værdi på 33,5 mia dollar

De to amerikanske våbenproducenter Harris Corp. og L3 Technologies har besluttet sig for at slå "pjalterne" sammen og i fællesskab skabe en ny kæmpe inden for våbenindustrien i USA.



Den foreslåede fusion mellem de to koncerner vil skabe en våbenproducent med en samlet markedsværdi på 33,5 mia. dollar og måske også en konstellation, der kan udfordre de helt store i branchen så som Raytheon og Northrop Grunman, skriver Bloomberg News.



"Dette ser ud til at være en særlig transaktion, der kan løfte begge selskaber ind i superligaen på forsvarsområdet. År ude i fremtiden vil de fleste se denne aftale som en vendepunkt for sektoren," siger Carter Copeland, analytiker hos Melius Research.



Den foreslåede fusion følger i kølvandet af en lang række andre handler i forsvarsindustrien og flysektoren, hvor store spillere har købt op, og mindre har fundet sammen. Denne tendens har været drevet af, at den amerikanske stat under præsident Donald Trump øger forsvarsbudgettet og køber mere materiel.



Fusionen mellem de to koncerner sker ved, at aktionærerne i L3 modtager 1,3 aktier i Harris for hver L3-aktie. I sidste ende vil Harris' aktionærer eje 54 pct. af det samlede selskab.



Nyheden modtages ikke bare positivt hos analytikerne, men også på markedet, hvor de to selskaber topper S&P 500-indekset. L3 stiger med 11,2 pct., mens Harris vinder 10,1 pct.