Velux-ejer har mod på flere opkøb: Kan være inden for byggematerialer

"I VKR Holding vil vi gerne have, at opkøb passer ind under vores overordnede identitet, som er dagslysventilation og bedre miljø, så det er virksomheder, der ligger indenfor det bredt forstået," siger Mads Kann-Rasmussen om VKR Holdings opkøbsstrategi.

Foto: Arkivfoto: Jeppe Bøje Nielsen