Mærsks tidligere digitaliseringschef vender tilbage til Mærsk-familien

Ibrahim Gokcen stoppede for nylig som digitaliseringsdirektør i A.P. Møller-Mærsk, men han bevarer tilknytning til Mærsk-universet.Den tidligere digitaliseringschef i shipping- og logistikselskabet, der sagde op tidligere i år, bliver nemlig indlemmet i bestyrelsen i Maersk Tankers i november. Det fortæller Maersk Tankers, der er ejet af A.P. Møller Holding, Mærsk-familiens holding- og investeringsselskab, i en pressemeddelelse.Ibrahim Gokcen kom til Mærsk i foråret 2016 for at styrke selskabets brug af digitale løsninger. Men han sagde op i september for at skifte til en stilling som teknologidirektør i Schneider Electric./ritzau/FINANS