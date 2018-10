MHI Vestas vil ansætte "hundredvis" på vingefabrik

MHI Vestas sætter gang i en ansættelsesrunde, der skal finde "hundredvis" af nye medarbejdere til vingefabrikken på Isle of Wight i det sydlige Storbritannien. Den løber over de næste uger.



Det skriver MHI Vestas, der producerer vindmøller til offshore-brug, i en pressemeddelelse mandag.



Fabrikken har allerede over 300 ansatte, men der skal flere til at producere de vindmøllevinger, der skal bruges til de kommende havmølleparker i Nordsøen, som MHI Vestas skal levere møllerne til.



Med i udvidelsesplanerne er en ambition om at anskaffe en ny støbeform til vingeproduktionen. Det afhænger dog af en ansøgning om støtte til indkøbet, skriver MHI Vestas.



For nylig flyttede Vestas sine testaktiviteter på fabrikken, der ligger ved West Medina Mills, for netop at skabe plads til en fremtidig udvidelse hos MHI Vestas.



MHI Vestas er ligeligt ejet af Vestas og Mitsubishi Heavy Industries med hver 50 pct.



/ritzau/FINANS