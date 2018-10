Chr. Hansen stærkt ud af selskabets fjerde kvartal - køber østrigsk selskab

Relateret indhold Tilføj søgeagent Chr. Hansen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Chr. Hansen

Det er 4,5 måneder siden den nye topchef i Chr. Hansen, Mauricio Graber, satte sig i direktørstolen for første gang, og mandag præsenterer han sit første årsregnskab for enzymgiganten.



Chr. Hansen har leveret en organisk vækst på 10 pct. i fjerde kvartal i regnskabsåret 2017/2018, mod en forventning på 8,8 pct. blandt analytikere ifølge Ritzau Estimates.



Den organiske vækst dækker over 12 pct. i kategorien Food Cultures & Enzymes, 10 pct. i Health & Nutrition og 6 pct. i Natural Colors.



Dermed havde Chr. Hansen en stigning i ebit på 12 pct. før særlige poster, der betyder at ebit steg til 100 mio. euro fra 90 mio. euro sammenlignet med fjerde kvartal 2016/2017.



Årets samlede vækst landede på 9 pct. Næste år venter Chr. Hansen en endnu højere vækst på 9-11 pct.



For regnskabsåret steg ebit før særlige poster med 4 pct., og landede på 320 mio. euro, hvor det i regnskabsåret for 2016/2017 var 307 mio. euro.



"2017/18 var endnu et godt år for Chr. Hansen med et meget stærkt 4. kvartal båret af gode

resultater i Food Cultures & Enzymes og Health & Nutrition. Vi indfriede alle de overordnede finansielle målsætninger, vi havde opstillet ved årets begyndelse til trods for en ugunstig valutakursudvikling, som påvirkede både omsætning og indtjening," siger Mauricio Graber, adm. direktør, i selskabsmeddelelsen.



Investering i Østrig



Chr. Hansen melder samtidig ud, at koncernen køber en østrigsk ingrediensleverandør.



Det er selskabet Hundsbichler, som er grundlagt i 1947, og selskabet skal hjælpe Chr. Hansen til at udvide sin enzymproduktion og fastslå sin position inden for specialost.



