Sears kollapser under stor gæld - begærer sig konkurs

Den amerikanske detailkæde Sears, som har eksisteret i 125 år, har indbragt en konkursbegæring (Chapter 11) for retten i New York.



Selskabet med topchef og hovedaktionær Eddie Lampert i spidsen har søgt om beskyttelse mod kreditorerne. Lampert og hans hedgefond, ESL Investments, havde i september gæld for omkring 2,5 mia. dollar i Sears på grund af flere forsøg på at redde den skrantende kæde.



Lampert træder samtidig tilbage som topchef for selskabet, men bliver som formand.



Detailkæden, der har været ude at stand til at tilpasse sig nye forbrugsmønstre, skulle betale 134 mio. dollar i forfalden gæld efter weekenden, og da Lampert havde lukket for yderligere nødlån var det ventet, at der ville falde en konkursbegæring.



Aktien i Sears steg 19 pct. fredag på nyheden om, at en redning kunne være på vej i form af et lån på 500 mio. dollar. Aktien er faldet med næsten 90 pct. siden årsskiftet til 0,407 dollar. Aktien i den 125 år gamle koncern toppede i april 2007 tæt på kurs 124.



