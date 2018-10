Danske Banks kreditvurdering får et hug nedad

Danske Bank har fredag fået sin langsigtede kreditvurdering sænket fra"A1" til "A2" af kreditvurderingsbureauet Moody's. Samtidig fastholdes udsigterne for den langsigtede kreditvurdering på negative.



Begrundelsen for den sænkede vurdering er, at de amerikanske myndigheder nu har indledt en efterforskning af Danske Bank.



"Denne handling følger meddelelsen om, at banken er mål for en kriminalefterforskning fra det amerikanske justitsministeriums side i forbindelse med hvidvask i den estiske filial i perioden 2007 til 2015," hedder det i en meddelelse fra Moody's.



Sammenholdt med de øvrige myndighedsefterforskninger mener kreditvurderingsbureauet, at dette medfører en øget sandsynlighed for, at Danske Bank vil blive mødt med krav om "substantielle finansielle bøder", ligesom undersøgelserne ventes at trække betydelige ressourcer og ledelsesfokus i banken.



"Selv om Moody's anerkender den store grad af usikkerhed omkring størrelsen af en potentiel bøde som resultat af undersøgelserne, så tyder en analyse af tidligere hvidvasksager, som har involveret de amerikanske myndigheder, at de finansielle straffe alene (det vil sige eksklusiv interne operationelle og oprydningsmæssige omkostninger) kan udgøre et betydeligt beløb i forhold til bankens årlige nettoresultat," fremgår det af meldingen bureauet.



Tilbage i slutningen af september valgte et andet af de store kreditvurderingshuse, Standard & Poor's, at sænke Danske Banks selvstændige kreditprofil, når man ser bort fra udefrakommende støtte, den såkaldte Stand-Alone Credit Profile (SACP), til "a-" fra "a", ligesom man også satte udsigterne for kreditvurderingen ned til "negative".



/ritzau/