Novo har succes med hurtigtvirkende måltidsinsulin i nyt studie

Novo Nordisk

Novo Nordisk har vist gode resultater med den ultrahurtigtvirkende måltidsinsulin Fiasp, der er baseret på virkemidlet Insulin Aspart, der også er kendt fra Novolog og kombinationsprodukterne Ryzodeg og Novomix.



Resultaterne er kommet i et studie med børn og unge, der har type 1-diabetes, og resultaterne viser, at de patienter, der modtog Fiasp, havde en klart bedre blodsukkerkontrol, end de patienter, der fik almindelig Insulin Aspart.



Desuden blev sikkerhedsprofilen for Fiasp bekræftet i studiet, hvor der ikke var nogen betydelig forskel i episoder med for lavt blodsukker - kaldet hypoglykæmi - eller kvalme og irritation på grund af injektionen.



Fiasp er et af de mindre midler hos Novo Nordisk. Produktet er en del af selskabets nye generation af insuliner, og det solgte for 133 mio. kr. i andet kvartal.



Produktet er godkendt til markedsføring i både Europa og USA.



/ritzau/FINANS