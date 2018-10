Carlsberg undersøges for kartelmistanke i Indien

De indiske myndigheder skal have foretaget en undersøgelse af tre større bryggerier, herunder danske Carlsberg, som en del af en efterforskning om kartelvirksomhed mellem bryggerierne. Det siger unavngivne kilder med viden om sagen til Reuters.



Der er ifølge kilderne tale om bryggerierne Carlsberg, India's United Breweries og Anheuser-Busch Inbev.



Hos Carlsberg henviser pressechef Kasper Elbjørn til selskabets indiske kontor. Derudover kan han ikke bekræfte oplysningerne fra Reuters' kilder.



- Jeg har været i kontakt med Reuters, og de har detaljer, som jeg ikke kan bekræfte, eller som ikke vedrører Carlsberg, skriver Kasper Elbjørn i en mail til Ritzau Finans.



På vegne af Carlsbergs indiske kontor bekræfter talsmands Dhiraj Kapur, at de indiske myndigheder har været i kontakt med Carlsberg vedrørende en undersøgelse, men han kan derudover ikke give detaljer omkring myndighedernes interesse.



- Vi samarbejder i øjeblikket fuldt ud med anmodninger og anvisninger fra Indiens konkurrencemyndighed, skriver han i en mail til Ritzau Finans.



Ifølge Reuters skulle en whistleblower hos et af de tre bryggerier selv have henvendt sig til myndighederne, hvilket var baggrunden for, at undersøgelsen blev gennemført. Ifølge den indiske whistleblower-lovgivning kan man opnå en lavere straf, hvis man selv melder sig.



Der er blevet fundet email-udvekslinger mellem bryggerierne, som skulle være bevis for, at bryggerierne har aftalt at samstemme deres priser, siger en kilde ifølge Reuters.



Kilden skulle i øvrigt havde kaldt beviserne for "den rygende pistol".



Myndighederne skulle angiveligt have holdt øje med og undersøgt de tre bryggerier gennem det seneste års tid.



Prisreglerne er forskellige rundt om i Indien, men det er generelt de statslige regeringer, som bestemmer priserne på øl ved at tilføje afgifter og skatter på den pris, som kommer direkte fra bryggerierne.



United Breweries er kendt for sit mærke Kingfisher, mens AB Inbevs ølmærker omfatter Budweiser, Corona og Stella Artois. Carlsberg sælger øl under eget navn og ejer også Tuborg.



Carlsberg-aktien handles 0,8 pct. højere i 729 kr. fredag formiddag.



/ritzau/FINANS