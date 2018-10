Tencent Music sætter børsnotering på pause efter aktieuro

Tencent Music udskyder det offentlige udbud af koncernens musikenhed indtil tidligst november på grund af nedturen på de globale aktiemarkeder.Det skriver The Wall Street Journal.Ifølge nærtstående kilder har Tencent Music sat det, der kunne have været en af de største børsnoteringer i USA i år, på pause. Virksomheden, der tilbyder musik-streaming, mødtes med bankerne som er tilknyttet selskabets børsnotering for at diskutere det prisniveau, som Tencent Music ville sætte for sin børsnotering. Tencent Music valgte dog at vente nogle uger på grund af bekymringer over, at de urolige markedsforhold ville påvirke prisen.Virksomheden var ventet at begynde at sælge ud af sine aktier til investorer i næste uge og begynde at handle dem offentligt fra den 22. oktober.Ifølge investorer var efterspørgslen for en børsnotering af Tencent Music høj, og virksomheden forventede en vurdering mellem 25 og 30 mia. dollar.Det amerikanske aktiemarked tog et stort dyk torsdag, og S&P 500-indekset er faldet med mere end 6 pct. i oktober indtil videre./ritzau/FINANS