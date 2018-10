Vestas hyrer flere til Colorado-fabrik

Vestas har tænkt sig at øge bemandingen i Brighton i staten Colorado i USA.



Over de næste måneder har Vestas planer om at ansætte omkring 200 medarbejdere til produktionen af naceller - møllehuse - skriver mediet Bizwest med henvisning til en pressemeddelelse fra Vestas.



Aktiviteten er høj på det amerikanske vindmøllemarked for tiden, og det giver noget at rive i for Vestas' ansatte i Colorado, hvor virksomheden også producerer tårne og vinger til vindmøllerne.



I øjeblikket er der omkring 3500 ansatte på de fire Colorado-fabrikker, skriver Vestas i pressemeddelelsen.



Samlet havde Vestas 24.351 medarbejdere på verdensplan ved udgangen af juni, det højeste antal nogensinde, men i slutningen af september kom virksomheden med planer om at fyre op mod 400 ansatte i en sparerunde, der især rammer Danmark og Tyskland.



/ritzau/FINANS