Jesper Rangvid: De amerikanske myndigheder har magten til at lukke Danske Bank

Danske Bank kommer til at overleve nedturen, selv om banken bærer det tunge ansvar for verdens så vidt vides største hvidvaskskandale.



Det er den gode nyhed, ifølge professor Jesper Rangvid, en af landets førende eksperter i finansiering og bankvæsen. Den dårlige nyhed er, at Danske Bank har ødelagt en stor del af tilliden til det finansielle system i Danmark med en virksomhedskultur, der ser ud til at have sat indtjening over moral og anstændighed, siger han til Politiken fredag.



"Det her er en skandale uden sidestykke. Det er så langt ude, det, der er foregået. Og der er ingen tvivl om, at der kommer et økonomisk og juridisk efterspil - fra de indtil flere europæiske lande, der efterforsker hver deres vinkel af sagen og fra det danske bagmandspoliti," siger Jesper Rangvid til Politiken om sagen, hvor Danske Banks estiske filial i årevis fungerede som pengevaskeri for kriminelle østeuropæere, uden at der blev grebet ind.



Danske Bank kan blive mål for opkøb



Jesper Rangvid var hovedmand bag kortlægningen af årsagerne til finanskrisen fra 2008 til 2010, og han kommenterer normalt ikke enkeltvirksomheder, men han gør en undtagelse med Danske Bank, på grund af de store konsekvenser, sagen kan få.



"Det afgørende bliver reaktionen fra de amerikanske myndigheder, der også er gået ind i sagen, og som faktisk har magten til at lukke Danske Bank," siger Jesper Rangvid til Politiken.



Hvis mediestormen fortsætter, hvis kunderne flygter, hvis den fortsatte ballade og udsigten til en brutal bøderegn får aktiekursen til at dykke, kan Danske Bank ifølge Rangvid blive et oplagt og yderst interessant opkøbsmål for konkurrerende banker og investorer både inden for og uden for landets grænser, skriver Politiken.



/ritzau/FINANS