A.P. Møller-Mærsk arbejder under en femårsplan med titlen "Stay Ahead" - "forbliv foran" - som netop nu er ved at blive udrullet.



Det skriver shippingmediet The Loadstar, som angiveligt er kommet i besiddelse af en præsentation af planen.



Planen hænger sammen med den strukturændring, Mærsk annoncerede i midten af september, som betyder at næsten hele logistik- og speditørvirksomheden Damco integreres i Mærsk, både drifts- og navnemæssigt.



Som en del af præsentationen, The Loadstar har delt, er der også sat cirkatal for, hvor meget de forskellige forretningsområder i Mærsk skal fylde i 2023.



Den samlede omsætning skal svare til A.P. Møller-Mærsk, før de olierelaterede forretninger blev skilt ud - altså omkring 50 mia. dollar om året - mens driftsoverskuddet (EBIT) skal være med godt 50 pct. bidrag fra Ocean, 20-25 pct. fra her af de to områder Logistics & Service og Terminals & Towage samt omkring 5 pct. fra den lille enhed Manufacturing & Others.



Til sammenligning stod Ocean i 2017 for 72 pct. af omsætningen i virksomheden, Logistics & Services for 15 pct., Terminals & Towage for 9 pct. og Manufacturing for 4 pct.



Ifølge præsentationen er Mærsk-ledelsen i øjeblikket ved at bygge de rigtige hold for de mindre forretningsenheder, så de står klar 1. november. Og to måneder senere, ved årsskiftet, er "Dag 1" i den nye struktur, hvor Mærsk bliver det fælles varemærke.



Ritzau Finans har bedt Mærsk om en kommentar til præsentationen.



