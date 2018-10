Sydbank: Ceva passer godt til DSV

Relateret indhold Artikler

- DSV er klar og parat til opkøb, og markedet har efterspurgt det. Schweiziske Ceva passer godt til DSV.



Det vurderer analytiker i Sydbank Mikkel Emil Jensen over for Ritzau Finans.



- De karakteristika som Ceva har passer godt til DSV og giver mulighed for stærke synergier, siger han.



Han vurderer at Ceva har store volumener, men har i forhold til DSV svært ved at tjene penge. Endvidere er en del af volumener indenfor Air & Sea, hvor DSV er blevet store efter opkøbet af amerikanske UTI.



- Den kombination giver mulighed for med fordel at trække en "DSV-hætte" ned over Ceva og høste store synergier, siger Mikkel Emil Jensen.



Han er heller ikke i tvivl om, at DSV kan løfte opgaven.



Markedsværdien af Ceva ved tordagens kursniveau på 24 schweizerfranc er lige under 9,5 mia. kr. Det samme som DSV gav for amerikanske UTI, i et køb der blev gennemført i begyndelsen af 2017.



- DSV er på balancen klar til at løfte et opkøb af den størrelse. UTI er integreret, og gearingsmæssigt er der heller ikke problemer, understreger Sydbank-analytikeren.



Mikkel Emil Jensen påpeger også, at markedet har ventet på et opkøb, men at DSV har haft svært ved at få opkøbskandidater til at "bide til bolle." Det er også tilfældet denne gang, hvor bestyrelsen i Ceva har afvist frieriet.



/ritzau/FINANS