DSV bekræfter afvist bud på schweizisk konkurrent

Den danske transportkoncern DSV bekræfter at have afgivet et bud på den schweiziske konkurrent, Ceva Logistics, der er børsnoteret og vedens ottende største speditør.



Det skriver DSV i en selskabsmeddelelse.



I meddelelse bekræfter DSV, at de har afgivet et tilbud til Ceva's bestyrelse på 27,75 CHF, der svarer til cirka 181 danske kr pr. aktie.



Det oplyses også, at buddet af Cevas bestyrelse er blevet afvist, men ville have givet aktionærerne en præmie på mere end 50 pct. i forhold til kursen torsdag.



DSV ønsker ikke at kommentere yderligere på dette.



/ritzau/FINANS