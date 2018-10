Velux køber hollandsk virksomhed med 800 ansatte

Velux har foretaget endnu et opkøb



I en pressemeddelelse oplyser koncernen, at den har overtaget hollandske JET-Group, der har 800 ansatte. Opkøbet er Velux' andet i år, efter den tilbage i april overtog amerikanske Wasco Products.



Handlens størrelse er ikke blevet offentliggjort.



"Vi har haft en meget positiv dialog med Egeria og JET-Group. Vi fik helt fra starten en følelse af, at JET-Groups og VELUX Gruppens ambitioner og kulturer supplerer hinanden godt."



"Opkøbet af JET-Group betyder, at vi kan styrke vores position på det kommercielle marked i et antal lande og udvide vores portefølje inden for kommercielt byggeri med en række nye produktkategorier i Europa," siger David Briggs, adm. direktør for Velux Gruppen, i meddelelsen.



Velux er primært kendt for at lave ovenlysvinduer til boliger.



Hos JET-Group glæder man sig til at blive indsluset i den danske virksomhed.



"Vi ser frem til at blive en del af Velux Gruppen, og vi ser et stort vækstpotentiale og mange muligheder for at styrke vores forretning i Europa til glæde for vores kunder og medarbejdere," lyder det fra adm. direktør i JET-Group, Ralf Dahmer, i meddelelsen.