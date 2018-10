WDH tager igen terræn hos veteraner - GN bakker igen

Relateret indhold Artikler

William Demant Holding har fortsat rigtig godt fat i den offentlige amerikanske salgskanal Veterans Affairs (VA), der tilpasser høreapparater til militærveteraner.



I september øgede det danske selskab således sin markedsandel hos VA til 19,7 pct. fra 19,5 pct., når man måler på antallet af solgte enheder. GN Hearings andel faldt til 16,2 pct. fra 16,7 pct.



Dermed fastholder William Demant Holding sin position som den næststørste leverandør i salgskanalen, efter at selskabet har haft stor succes med forskellige varianter af sit trådløse topprodukt, Oticon Opn.



GN's markedsandel hos VA toppede i slutningen af sidste år i knap 22 pct., men siden har selskabet fået stor konkurrence af produkter med tilbud om genopladelige batterier, hvilket har gjort stort indhug i andelen af markedet.



GN Hearing satser selv på at vinde noget af det tabte tilbage fra november, når selskabets nyeste produkt, Resound Linx Quattro, lanceres hos VA - også med muligheden for genopladelige batterier.



Den største spiller hos VA er fortsat schweiziske Sonova, der også tæller som verdens største høreapparatproducent. Men også hos schweizerne, der tidligere har haft en markedsandel på omkring 45 pct., gik andelen igen tilbage i september.



Sonova, der sælger produkter fra sit hovedbrand, Phonak, hos VA, måtte se markedsandelen målt på antal solgte enheder falde til 34,7 pct. i august fra 35 pct. måneden før.



For det privatejede danske selskab Widex var september også en skidt måned hos VA, hvor selskabet er den klart mindste aktør.



Widex' markedsandel faldt således til 0,7 pct. fra 0,9 pct. måneden før og 1,4 pct. i juli. Widex er dog i færd med at gennemføre en fusion med Sivantos, som i september havde en VA-markedsandel på 12,3 pct. mod 11,9 pct. måneden før.



Den tredjestørste leverandør var i september amerikanske Starkey, der havde en markedsandel på 16,4 pct. mod 16,1 pct. måneden før.



/ritzau/FINANS