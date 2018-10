Ambu indfører komplet transparens omkring ledelsens aflønning

Ambus administrerende direktør, Lars Marcher, har fået nok af den kritik, der har omsværmet selskabets bonusprogram, og som står til samlet at indbringe topchefen i omegnen af 400 mio. kr.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Nu vil Ambu derfor lægge alle detaljer om ledelsens aflønning på bordet.



- Vi er de første i Danmark, der kommer med fuldstændig transparens. Alt kommer ud. Hvis der er noget, jeg ikke kan lide, er det, hvis folk tror, at der er fejet noget ind under guldtæppet, siger Lars Marcher til Jyllands-Posten Erhverv.



Kursudviklingen i Ambu har givet aktionærerne et afkast på mere end 1100 pct. de seneste fem år - en stigning, der også er kommet Lars Marcher til gode. For få måneder siden var topchefens optionsprogram 735. mio. kr. værd.



Ambu-topchefen siger til Jyllands-Posten Erhverv, at transparens "vil gøre det lettere for pressen og for investorer at se, hvordan det hænger sammen".



Beslutningen om transparens bliver mødt med rosende ord fra Tue Østergaard, der er aktiechef i ABG Sundal Collier, der siger til Jyllands-Posten Erhverv, at transparens er med til at afmystificere optionsprogrammerne, hvilket giver folk et fuldkomment indblik, hvorfra man på baggrund af fakta selv kan vurdere rimeligheden.



