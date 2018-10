Stadig flere flyver fra Københavns Lufthavne

Antallet af passagerer, der rejste gennem Københavns Lufthavne i september, steg med 4,5 pct. i forhold til samme måned for at år siden.



Samlet kom passagerantallet op på 2.791.961 passagerer i måneden. Og tager man tallet for de første ni måneder af 2018, landet det på 23,3 mio., hvilket er 3,7 pct. højere end i den tilsvarende periode sidste år.



Antallet af passagerer på gennemfart, som fløj via København, steg med 8,1 pct. i september i forhold til måneden i 2017.



- Ser vi bag tallene, så er det helt overvejende de lange, direkte ruter fra København til destinationer uden for Europa, der trækker væksten i transfer. Der er kort sagt stadigt flere, der flyver fra Nordeuropa via København og videre til vores mange destinationer i Nordamerika og Asien, siger Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavne, i en pressemeddelelse.



SAS står for 80 pct. af transfertrafikken i København.



/ritzau/FINANS