Medie: Metrobyggeri i København er forsinket

Metrobyggeriet i København er forsinket. Østerport er først helt færdig i 2020. Det fremgår af dokumenter, som Berlingske Business har gennemgået.



I et notat fra Københavns Kommune bliver der oplyst, at 15 ud af 17 stationspladser bliver færdige til åbningen i sommeren 2019, som det ser ud nu.



- De to resterende stationspladser vil være færdige henholdsvis i efteråret 2019 (Poul Henningsens Plads) og i foråret 2020 (Østerport), fremgår det ifølge Berlingske Business.



Hovedentreprenøren er Copenhagen Metro Team. Driftsdirektør Sigurd Nissen-Petersen afviser at kommentere de lokale forsinkelser over for mediet.



Henrik Plougmann Olsen er administrerende direktør i Metroselskabet. Han forventer en åbning af Cityringen i sommeren 2019.



Til Berlingske Business fortæller han, at man nu orienterer om fremdriften én gang hver måned frem til åbningen.



- Vi forventer at åbne Cityringen i sommeren 2019, og for at lykkes skal vi nå de sidste fire store milepæle.



- Disse milepæle er knyttet til arbejdet under jorden, og derfor har det vores højeste prioritet, siger han i en skriftlig kommentar.



Metroen stod i april ifølge Berlingske Business til at koste 24,8 milliarder kroner i 2018 kroner.



/ritzau/