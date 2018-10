Relateret indhold Artikler

En lavere vækst end ventet i Americas-regionen, frasalg og lukningen af produktionsfaciliteter får Nilfisk til at nedjustere forventningerne til den organiske vækst for hele 2018.



Nu regner selskabet med at kunne fremvise en samlet organisk vækst på 2 pct. i 2018, mens forventningen tidligere lød på en vækst på organisk basis i niveauet 3-4 pct., fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen torsdag morgen.



Forventningen til driftsmarginen, EBITDA-marginen, er der ikke ændret på, men Nilfisk oplyser, at det nu venter, at marginen lander i den "lavere ende" af intervallet på 11,5-12,0 pct.



/ritzau/FINANS