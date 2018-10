Maersk Lines tyske konkurrent Hapag-Lloyd melder sig nu officielt under fanerne som et af de containerrederier, der lige som Maersk Line vil indføre et revideret tillæg for skibsbrændstof, bunkers, som konsekvens af de strammere regler for svovlindholdet i brændstoffet, som indføres fra 2020.



Det fremgår af en meddelelse fra det tyske rederi, der er verdens femtestørste, onsdag aften.



IMO202-regulativet, der reducerer det højest tilladte svovlindhold i bunkers til 0,5 pct. fra 3,5 pct. har givet anledning til overvejelser blandt containerrederierne om, i hvilket omfang og hvordan den merudgift, de strammere regler giver anledning til, kan føres videre til transportkunderne. Og for godt en måned siden lancerede Maersk Line sit bud på et nyt tillæg, Bunker Adjustment Factor (BAF).



Det skete i forventning om, at konkurrenterne ville følge trop, sådan som Hapag-Lloyd nu gør det.



Det tyske rederis tillæg lanceres under navnet Marine Fuel Recovery (MFR), som vil afløse alle eksisterende brændstoftillæg, og som vil blive implementeret gradvist fra årsskiftet. MFR per tyvefods container, teu, beregnes som brisen på bunkers ganget med forbrugt bunkers divideret med transporteret antal teu.



Meromkostning på 1 mia dollar



Hapag-Lloyd har beregnet sine meromkostningerne ved IMO2020 til 1 mia. dollar i de første år baseret på en prisforskel på olie med højt svovlindhold og olie med lavt svovlindhold på 250 dollar pen ton.



Hapag-Lloyds udspil kommer ikke som en overraskelse.



For godt en uge siden sagde chefen for rederiet, Rolf Habben-Jansen, til Ritzau Finans, at der ingen tvivl er om, at kunderne – dem, der skal have fragtet varer – kommer til at betale for, at containerbranchen skal sejle med renere brændstof.



"I sidste ende bliver den omkostning sendt videre, fordi den er væsentlig, og intet rederi kan klare den alene uden at gå konkurs.Og ærligt talt ville det ikke være logisk, hvis ét led i værdikæden skulle sluge alle disse omkostninger, og med de nuværende afkastniveauer i en kapitaltung branche er det heller ikke en mulighed," sagde Rolf Habben-Jansen.



/ritzau/FINANS