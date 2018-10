Bang & Olufsens administrerende direktør, Henrik Clausen, har ligesom flere bestyrelsesmedlemmer i selskabet onsdag købt op i B&O-aktien.



I alt har Henrik Clausen købt 2650 aktier til en gennemsnitlig pris på 124,57 kr., fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.



Det svarer til, at han har købt aktier i Struer-virksomheden for godt 330.000 kr.



Tidligere onsdag lød det, at bestyrelsesmedlemmerne Anders Colding Friis og Mads Nipper havde købt aktier for henholdsvis omkring 1 mio. kr. og knap 0,5 mio. kr.



/ritzau/FINANS