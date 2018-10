Genmab-stifter efter amerikansk børssucces: "Mennesker lægger planer og Vor Herre ler"

Eksklusivt for kunder

Claus Møller, der sidst i 1990'erne var med til at stifte Genmab og sad i dets direktion frem til 2008 har været med til at skabe en ny børssucces som topchef for dansk-amerikanske Y-mabs Therapeutics.



I årene efter Genmab blev han hårdt ramt af fejlslagne...