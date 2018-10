Analytiker efter snak med Vestas-top: "De bekræftede os i, at det værste er overstået i forhold til det kraftige fald, vi så i priserne i 2017"

Relateret indhold Aktieordbog

Vindmøllebranchen har været udsat for et kraftigt prispres i de seneste år, men nu lover Vestas igen, at priserne er ved at stabilisere sig.



Det skriver Jyske Bank, som har talt med Vestas' ledelse forud for regnskabet for tredje kvartal næste måned.



"De bekræftede os i, at det værste er overstået i forhold til det kraftige fald, vi så i priserne i 2017. Ifølge Vestas er priserne stabile, og der ses ingen tegn på øget prispres," skriver Jyske Banks analytiker, Janne Vincent Kjær, i en analyse.



På den baggrund fastholder hun sit positive syn på Vestas-aktien med anbefalingen "køb" og kursmålet 485 kr. - eller godt 21 pct. over den nuværende kurs.



Vestas' gennemsnitlige salgspris er faldet med 25 pct. over halvandet år til 0,71 mio. euro per megawatt (MW) i andet kvartal i år.



På den korte bane var det dog et mindre fald fra henholdsvis 0,73 og 0,74 mio. euro i de foregående to kvartaler, og efter regnskabet meldte Vestas' finansdirektør, Marika Fredriksson, at vindmøllebranchen er kommet ind i et stabilt prismiljø.



"Vi sagde i starten af året, at det var for tidligt at sige noget om prismiljøet. Nu har det været stabilt i et par kvartaler, og det giver os mere tillid til at sige, at det ser ud til at være stabilt på et lavere niveau," sagde hun til Ritzau Finans oven på regnskabet i august.



Med til at fastholde optimismen i Jyske Bank er også, at de seneste amerikanske tariffer ikke ser ud til at ramme helt så slemt som frygtet. Den faktor - sammenholdt med prispresset - er dermed en anelse overvurderet i markedet og har betydet, at Vestas-aktien er kommet for langt ned, mener Janne Vincent Kjær.



"Vi forventer en høj aktivitet i tredje kvartal, men indtjeningsevnen var være ramt af lavere priser på ordrer indgået i 2017. Vi forventer derfor ikke samme solide indtjeningsevne som i andet kvartal af 2018, da en større andel af overleveringerne vil være ordrer, der er taget ind på lavere priser, hvilket opvejer en del af den positive effekt fra en højere operationel gearing," forudser analytikeren.



Vestas' regnskab for tredje kvartal offentliggøres 7. november.



/ritzau/FINANS