Gefion giver købstilbud på Victoria Properties

Gefion Group A/S har netop meddelt, at man vil fremsætte et overtagelsestilbud til aktionærerne i det børsnoterede ejendomsselskab Victoria Properties A/S.



Gefion har tilbudt 2 kr. pr. aktie og ligger dermed omkring 50 øre over børskursen i de seneste uge, men kursen i dag steget voldsomt efter nyheden om overtagelsestilbudet. Over middag er kursen steget med 29 pct. til kurs 1,9.



Planen er at skabe et driftsselskab med en betydelig ejendomsportefølje.



De nuværende majoritetsejere støtter tilbuddet, og planen er, at de fortsætter med en mindre ejerandel, ligesom direktion og bestyrelse forbliver i selskabet.



Det er bl.a. den kendte Rovsingfamilie, der sidder på ejerskabet af Victoria Properties, der tidligere var ejet af en række danske rigmandsfamilier.



Vil står på to ben



"Vi skal til at gå på to ben. I Gefion Group bliver vi ofte præsenteret for attraktive driftsejendomme, der appellerer til en anden type investorer end dem, vi tiltrækker på udviklingsdelen. Vi vil gerne arbejde på et finansielt niveau, hvor vi også kan tilbyde investeringsmuligheder med fokus på de langsigtede afkast og kvaliteter, der typisk tiltaler mere klassiske langsigtede investorer," udtaler Thomas W. Færch, adm. direktør og stifter af Gefion Group A/S i en pressemeddelelse.



Gefion Group A/S har tidligere overvejet at sammenlægge alle aktiviteter i ét børsnoteret selskab. Imidlertid har selskabet nu besluttet at fortsætte udviklingsprojekterne i Gefion Group A/S, mens Victoria Properties A/S udelukkende skal bruges til investeringer i driftsejendomme.



Konservative værdier



"Udviklingsselskabet er i virkelig god gænge og har ikke umiddelbart de samme fordele af en børsplatform, som driftsejendomme har. Driftsindsatsen fokuserer på langsigtede konservative primærinvesteringer uden udviklingsrisiko. Dette har også været strategien i Victoria Properties A/S, som med sin aktionærbase og børsadgang passer rigtig godt til formålet," påpeger Thomas W. Færch.



Gefion Group A/S har i øjeblikket ca. 165.000 kvadratmeter bolig og erhverv under udvikling i Storkøbenhavn. Selskabets portefølje udgør ca. 6,5 mia. kroner fordelt på en lang række udviklingsprojekter.