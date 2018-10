Maersk Drilling får kort kontrakt i Østtimor

Opdateret kl. 09.57 - Maersk Drilling, Mærsk-koncernens boreselskab, har fået en kort kontrakt i Sydøstasien.



Den flydende borerig Mærsk Deliverer skal bore en brønd for olieselskabet Eni i havet ud for Østtimor nord for Australien.



Foreløbig løber kontrakten på to måneder, men Eni har option på yderligere en brøndboring, som kan forlænge aftalen med to måneder, hvis der skal ledes efter mere olie og gas.



Den nye kontrakt træder i kraft i marts 2019. Mærsk Deliverer har stået uden arbejde siden marts 2018, hvor den borede brønde i havet ud for Malaysia, og inden da har den arbejdet i afrikansk farvand ud for Angolas og Namibias kyster.



Med bestillingen har Maersk Drilling annonceret aftaler på i underkanten af 2500 arbejdsdage hidtil i 2018. Mærsk-divisionen har dog i alt 24 enheder i flåden og altså op mod 8760 arbejdsdage til rådighed hvert år, når man ser bort fra perioder med opgraderinger og værftsophold. For tiden står seks enheder - samt Deliverer - uden borearbejde, mens tre andre blot er udlejet som beboelsesplatforme.



Mærsk Drilling er et af de energiselskaber, der er på vej ud af Mærsk-koncernen, og planen er, at det bliver noteret som en selvstændig virksomhed på børsen i København i 2019.



/ritzau/FINANS