Comcast køber Fox-andel i Sky

Amerikanske Comcast er nu eneejer af britisk Sky efter at have købt 21st Century Foxs 39 pct. af aktierne i selskabet.



Det meddeler Comcast tirsdag ifølge Reuters.



Sejren kommer som endnu en i rækken, efter at Comcast i september vandt budkonkurrencen om 61 pct. af aktierne i Sky over netop 21st Century Fox, da man bød 39 mia. dollar mod Fox' 20 mia. dollar.



Allerede dengang indvilgede Fox i at sælge de resterende aktier i Sky for 11,6 mia. pund, hvilket nu er sket.



Kampen mellem de to amerikanske underholdningsgiganter kom, da de hver især ønskede fuld kontrol over Sky set i lyset af stigende pres fra Netflix og Amazon om seerne.



Med købet af Sky får Comcast blandt andet tv-selskabets rettigheder til engelsk Premier League fodbold.



/ritzau/FINANS