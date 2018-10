Mærsk lancerer startup-samarbejde i Indien

A.P. Møller-Mærsk vil være med til at gøde jorden for nye virksomheder inden for teknologisektoren.



Shippingselskabet har netop lanceret programmet Oceanpro i Indien, som skal indlemme startup-virksomheder i 120-dages samarbejder med Mærsk.



Det skriver shippingavisen Tradewinds.



Programmet er et forsøg på at fremme nye tjenester og forretningsmodeller via digitale redskaber, siger Mærsk-topchef Søren Skou ifølge avisen.



I første omgang har Mærsk indgået samarbejder med otte virksomheder, skriver Tradewinds.



/ritzau/FINANS