Svineproducenter synker ned i dyb økonomisk krise: "De prisniveauer, vi ser nu, er fuldstændig vanvittige"

Danske svineproducenter er på vej ned i en dyb krise, som kan udløse en konkursbølge.



Det skriver Jyllands-Posten Erhverv.



Prisen på danske grise er faldet drastisk og er nu på sit laveste i mere end ti år. Den aktuelle nedtur vil især påvirke de mange danske svineproducenter, der i forvejen har en svag økonomi. Nedturen kan give landmændene det sidste skub ned i en økonomis krise.



Svineproducenterne, som er hårdest ramt, har samlet en bankgæld på 20 mia. kr. og udgør 23 pct. af produktionen.



"De prisniveauer, vi ser nu, er fuldstændig vanvittige. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Likviditeten fosser ud af bedrifterne, og vi er i en dyb, dyb krise. Der er slet ingen tvivl om, at der kommer et stigende antal konkurser de kommende måneder," siger Torben Hauskov, der er formand i Landsforeningen af Danske Svineproducenter, til Jyllands-Posten Erhverv.



Torben Hauskov påpeger også, at det økonomiske pres forstærkes af sommerens tørke, som resulterer i, at mange svineproducenter mangler store mængde foder til deres grise, som på grund af tørken bliver købt til rekordhøje priser.



Landmændene tvinges samtidig til at sælge grise til rekordlave priser, da landmændene er tvunget til at sælge sine grise, inden staldene bliver overfyldt.



Ifølge Torben Hauskov er der tale om rene foræringspriser. Svineproducenternes økonomi løber baglæns i et uhyggeligt højt tempo, som ingen kan holde til ret længe.



