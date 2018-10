TDC henter ny topchef hos svensk konkurrent

Opdateret kl. 08.29 - TDC har fundet en afløser for Pernille Erenbjerg og udpeger ny topchef.



Det bliver Allison Kirkby, skriver koncernen i en meddelelse.



Skotskfødte Allison Kirkby, der kommer fra en stilling som adm. direktør for den svenske telekoncern Tele2. Her har hun været ansat siden 2014 som finansdirektør, indtil hun i 2015 blev udnævnt til adm. direktør.



"På vegne af bestyrelsen er jeg glad for at meddele, at vi har udpeget Allison Kirkby som ny adm. direktør for TDC Group. Med hendes erfaring fra industrien og hendes visionære lederskab, er der ingen bedre til at lede TDC-koncernen end Allison," udtaler TDC's bestyrelsesformand Bert Nordberg i meddelelsen.



Dermed har TDC funder en afløser for Pernille Erenbjerg, der siden 2015 var topchef for TDC. Hun meldte sin afgang i maj, da TDC blev opkøbt. Pernille Erenbjerg bliver i sin rolle frem til december, hvor Allison Kirkby tiltræder.



Pernille Erenbjerg nåede lige akkurat sammen med den daværende bestyrelse at fremlægge planer om at købe mediegiganten MTG, før et konsortium bestående af PFA, PKA, ATP og Macquarie kom med et købstilbud på TDC.



I forbindelse med købstilbuddet meddelte konsortiet, at det ville skifte ud i bestyrelsen, men lagde op til at fortsætte med Pernille Erenbjerg i spidsen. Hun valgte dog alligevel at trække sig som topchef.