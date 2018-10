Det norske lavprisselskab Norwegian er det største ikke-amerikanske luftfartsselskab, når det gælder transatlantiske rejser til New York.



Det skriver Reuters med henvisning til nye tal fra de amerikanske myndigheder.



Det norske luftfartsselskab tager førstepladsen fra British Airways. Fra juli sidste år til juli i år fløj 1,67 mio. passagerer til og fra lufthavne i New York-området med Norwegien, mens britisk Airways kunne mønstre 1,63 mio.



Norwegien har trængt de andre luftfartsselskaber i baggrunden via billige billetter. Tidligere i år forsøgte British Airways moderselskab IAG at købe det norske selskab. Også tyske Lufthansa har forsøgt sig - men uden held.



Det er fire amerikanske luftfartsselskaber ført an af United, der fragter flest rejsende til og fra de vigtigste lufthavne i New York-området, der omfatter John F. Kennedy International, LaGuardia og Newark Liberty International.



/ritzau/FINANS