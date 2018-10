Jesper Lok stopper som formand for J. Lauritzen

Efter fire år stopper Jesper Lok som formand for tørlast- og gasrederiet J. Lauritzen. Også næstformand Niels Heering er fratrådt sin post."Det har været et privilegium at arbejde tæt sammen med Lauritzen Fonden for at sikre, at ikke kun J. Lauritzen kommer gennem krisen, men også at se de nylige planer for videreudviklingen af selskabet blive godkendt. Gennemførslen af det arbejde er startet, og det glæder mig, at Tommy vil stå for denne indsats," udtaler Jesper Lok i en meddelelse, som J. Lauritzen har sendt til ShippingWatch.Tørlast- og gasrederiets nye formand bliver Tommy Thomsen, der for nylig blev udpeget som ny topchef for Lauritzen Fonden, mens Odfjell-topchef Kristian Mørch bliver næstformand, skriver mediet.