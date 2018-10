Danske Banks aktietilbagekøbsprogram stopper ved 6,9 mia kr

Danske Bank nåede at købe for 6,9 mia. kr., før bankens aktietilbagekøbsprogram i sidste uge blev lukket ned som følge af et øget krav til polstringen i banken.



Aktietilbagekøbsprogrammet, der blev sat i værk 5. februar, var oprindeligt på 10 mia. kr. Det var planlagt til at slutte senest 1. februar 2019.



Den sidste handelsdag endte i stedet med at være 3. oktober, hvor banken ejede 4,13 pct. egne aktier, fremgår det af en meddelelse til fondsbørsen.



"Efter nedenstående transaktioner i uge 40 har vi tilbagekøbt aktier for 6,9 mia. kr., og programmet er herefter afsluttet," skriver Danske Bank i meddelelsen.



Finanstilsynets skønnede tidligere, at Danske Bank skulle polstre sig med 5 mia. kr. i forbindelse med hvidvasksagen i Estland. Det krav blev i sidste uge fordoblet til 10 mia. kr., og som konsekvens blev programmet standset.



/ritzau/FINANS