Analytiker om Ørsteds milliardkøb: "Erkendelsen for Ørsted har været, at hvis man gerne vil ind i USA, så må man købe dem"

Købet af konkurrenten Deepwater Wind har formentlig ikke været Ørsteds førsteprioritet, men det er en mulighed for at sikre sig, at det danske energiselskab ikke sakker bagud i USA i forhold til konkurrenterne.



Ifølge senioranalytiker i Sydbank Morten Imsgard havde Ørsted formentlig foretrukket selv at vinde projekterne i USA frem for at købe Deepwater Wind og den medfølgende projektportefølje.



"Nu får Ørsted det, de gerne vil, nemlig en platform i USA. Men de får de får det på en lidt anden måde, end de først havde på tegnebrættet," siger Morten Imsgard.



Ørsted ser det amerikanske marked som en attraktiv vækstmulighed, men selskabet har indtil videre måttet gå tomhændet hjem fra flere udbudsrunder i år. Her har Deepwater Wind til gengæld flere gange stået tilbage som vinder.



"Så tror jeg, at erkendelsen for Ørsted har været, at hvis man gerne vil ind i USA, så må man købe dem," siger Morten Imsgard.



"Både Deepwater Wind og Vineyard Wind (som Copenhagen Infrastructure Partners er del af red.) har fået et forspring i USA, der måske også har gjort det svære for Ørsted at konkurrere på lige fod med dem i de kommende auktioner, fordi man var oppe mod nogle selskaber, der allerede har en base og en platform af projekter at bygge videre på," lyder det fra Morten Imsgard.



Købsprisen lyder på 510 mio. dollar, hvilket svarer til 3,3 mia. danske kr.



Morten Imsgard regner med, at aktien mandag kan stige på baggrund af nyheden om opkøbet. Efter knap en halv times handel ligger Ørsted-aktien 0,7 pct. højere i 427,40 kr.



/ritzau/FINANS