Ørsted i milliardhandel - køber amerikansk havvindselskab

Opdateret kl. 07.36 - Ørsted har indgået en aftale med D.E. Shaw Group om at købe 100 pct. af egenkapitalen i amerikanske Deepwater Wind, der har hovedsæde i delstaten Rhode Island, for en købesum på 510 mio. dollar svarende til 3,3 mia. kr.



Det skriver Ørsted i en meddelelse mandag morgen.



Handlen betyder, at selskabernes havvindsaktiver og organisationer vil blive lagt sammen.



"Med denne transaktion skaber vi den førende platform for havvind i Nordamerika med det bedste fra to verdener: Deepwater Winds mangeårige ekspertise inden for udforskning, udvikling og godkendelse af havvindmølleprojekter i USA koblet med Ørsteds enestående resultater inden for teknisk udvikling, opførelse og drift af store havvindmølleparker. Dagens meddelelse konsoliderer Ørsteds position som verdens førende selskab inden for havvind med et stærkt fodfæste i Europa, Nordamerika og Asien/Stillehavsområdet," udtaler Martin Neubert, koncerndirektør for Ørtsted Offshore Wind, i meddelelsen.



Meget tilfredse med sammenlægning



Deepwater Wind blev grundlagt i 2007 og selskabets portefølje har en samlet potentiel kapacitet på ca. 3,3 GW. Den omfatter bl.a. Block Island, der ifølge meddelelsen,e r USA's eneste idriftsatte havvindmøllepark.



Derudover har Deepwater Wind tre havvindmølleprojekter under udvikling i delstaterne Rhode Island, Connecticut, Maryland og New York med en samlet kapacitet på 810 MW. Ifølge meddelelsen er langvarige købsaftaler enten allerede på plads eller er ved at komme det for alle tre projekter.



"Ørsted er blandt verdens største grønne energiselskaber og ægte pionerer inden for havvind. Vi er meget tilfredse med denne sammenlægning, som vil forene to fantastiske teams i arbejdet om at tilvejebringe store mængder grøn energi til USA's befolkning i kystnære områder," udtaler Jeffrey Grybowski, adm. direktør for Deepwater Wind.



Den nye organisation kommer til at hedde Ørsted US Offshore Wind og vil blive repræsenteret af et lokalt ledelsesteam med Ørsteds direktør for US Offshore Wind, Thomas Brostrøm, mens Jeff Grybowski får titel af "co-CEO" (meddirektør). Deepwater Winds David Hang bliver finansdirektør, mens Ørsteds Claus Bøjle Møller bliver driftsdirektør.



Før transaktionen endeligt kan gennemføres skal parterne have godkendelse hos de amerikanske konkurrencemyndigheder, men Ørstes forventer, at transaktionen er afsluttet inden udgangen af 2018.



Opjusterer investeringsniveau



Meddelelsen ændrer ikke Ørsteds forventninger til ebitda (driftsresultatet, red.) for 2018.



Til gengæld opjusteres den såkaldte capex, der er selskabets investeringsniveau, fra et niveau på mellem 16 og 18 mia. kr. til nu at være på mellem 23 og 25 mia. kr.



"I forventningerne til CAPEX medregnes købsprisen for Deepwater Wind, tidlige CAPEX-forpligtelser knyttet til den amerikanske land- og havvindportefølje i fjerdekvartal 2018 samt øgede investeringer i den øvrige portefølje grundet timing," skriver Ørsted i meddelelsen.