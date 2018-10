Coop: Klimamærkning på alle fødevarer er næsten umuligt

Relateret indhold Artikler

I sit kommende klimaudspil lægger regeringen op til, at fødevarer skal mærkes efter, hvor meget de belaster miljøet.



Idéen er fin, mener en af Danmarks største supermarkedskæder Coop, men det kan blive svært at gennemføre.



Coop står bag kæder som Fakta, Irma og SuperBrugsen og solgte i 2017 for 39 mia. kr. i sine butikker.



"Som udgangspunkt er vi meget positive over for at gøre forbrugerne mere opmærksomme på, hvordan klimaaftrykket i fødevarer er."



"Og det er også noget, vi oplever vores kunder efterspørger," siger CSR-chef hos Coop Thomas Roland.



At lave klimamærkning på de enkelte varer vil dog med al sandsynlighed være noget nært umuligt siger CSR-chefen.



"Tag tomater. Hvis høsten er dårlig i Spanien, så bliver klimaaftrykket større."



"Hvis de er dyrket i et opvarmet drivhus på Fyn om vinteren, så er de måske ti gange dårligere end en spansk tomat. Er de lavet i et koldt drivhus om sommeren, hvor solens varme er nok, er de faktisk ok."



"Så præcis samme vare nede i vores butikker vil have en helt forskellige klimaprofil alt efter tidspunkt og leverandør," siger Thomas Roland.



Coop tror mere på generelle mærkninger af fødevaregrupper. Her er meldingen klar. Kød er betydeligt dårligere for klimaet end grøntsager.



"Det betyder intet i den store sammenhæng, om man vælger den ene eller den anden tomat. Det betyder noget, om man lægger sit forbrug om, så man får flere proteiner fra grøntsager."



"Hvis man sammenligner eksempelvis oksekød med andet oksekød, så misser man den store pointe om, at det er 20 gange bedre for miljøet at spise gule ærter," siger Thomas Roland.



Ifølge regeringens udspil skal mærkningsordningen være frivillig og skabes i et samarbejde mellem eksperter og erhverv.



"Det arbejde vil vi glæde os til at deltage i," siger Thomas Roland.



/ritzau/